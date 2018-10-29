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Beşiktaş - Ç.Rizespor maçında Cüneyt Çakır VAR hakemi olacak

Süper Ligin 10. haftasında Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi, Cüneyt Çakır oldu.

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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de başlayacak maçta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bülent Yıldırım'ın düdük çalacağı müsabakada Asım Yusuf Öz ve Mustafa Savranlar da Yıldırım'ın yardımcılıklarını yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakırolacak. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yer alan VAR merkezinde Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak da Barış Şimşek yer alacak.

ÇAKIR'IN ASİSTANI BARIŞ ŞİMŞEK OLACAK

Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesinin Video Yardımcı Hakem Asistanı Barış Şimşek, 27 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'in deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma ile 28 Ekim Pazar günü E.Y. Malatyaspor'un sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği müsabakada VAR hakemi olmuştu.42 yaşındaki hakem, haftanın kapanış maçlarından biri olan Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise VAR odasında bu kez Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak bulunacak.

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