Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş - Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'a gidiyor

MHK'nın bu hafta maç vermediği ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçında VAR olarak görevlendirdiği Cüneyt Çakır, Beşiktaş - Galatasaray derbisininde çok büyük bir sürpriz olmazsa düdük çalan isim olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin gündemine oturan hakem ve VAR kararlarının ardından önümüzdeki hafta Beşiktaş ile Galatasaray derbisini yönetecek hakem de şimdiden merakla beklenmeye başladı. MHK'nın bu hafta maç vermediği ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçında VAR olarak görevlendirdiği Cüneyt Çakır, Beşiktaş - Galatasaray derbisininde çok büyük bir sürpriz olmazsa düdük çalan isim olacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın 5'i Fenerbahçe, 8'i de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçını yönetti.

Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı. 

Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti. Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dünya kaşıkçı cinayetini konuşurken sarhoş prensler alem yaptı

Dünya kaşıkçı cinayetini konuşurken sarhoş prensler alem yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA