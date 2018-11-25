Beşiktaş - Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'a gidiyor

Türkiye'nin gündemine oturan hakem ve VAR kararlarının ardından önümüzdeki hafta Beşiktaş ile Galatasaray derbisini yönetecek hakem de şimdiden merakla beklenmeye başladı. MHK'nın bu hafta maç vermediği ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçında VAR olarak görevlendirdiği Cüneyt Çakır, Beşiktaş - Galatasaray derbisininde çok büyük bir sürpriz olmazsa düdük çalan isim olacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın 5'i Fenerbahçe, 8'i de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçını yönetti.

Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti. Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

(Sporx)