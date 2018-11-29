Beşiktaş - Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın
Süper Lig'in 14.haftasının hakemleri belli oldu. Beşiktaş - Galatasaray maçı Cüneyt Çakır'ın oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüney Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır, son olarak dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham - İnter maçını yönetti.
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