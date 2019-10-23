Beşiktaş - Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek
Süper Lig'de 9. hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin hakemi resmen belli oldu.
Türkiye Fubol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş - Galatasaray derbini hakem Mete Kalkavn'ın yöneteceği duyuruldu. Kalkavn'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı belirtildi. Dördüğncü hakem ise Atilla Karaoğlan.
Öte yandan Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin VAR hakeminin Cüneyt Çakır olduğu duyurulurken, AVAR'ın Özgüç Türkalp ve Bahattin Duran olacağı açıklandı.
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