Beşiktaş - Genç maçı Polonyalı hakem Daniel Stefanski'nin

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü Belçika'nın Genk takımıyla yapacağı maçı, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak maçta Stefanski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis üstlenecek.

İlave yardımcı hakemlikleri Bartosz Frankowski ve Zbigniew Dobrynin'in yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Krzysztof Myrmus olacak.