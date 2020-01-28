İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9399
  • EURO
    6,5401
  • ALTIN
    300.045
  • BIST100
    120324
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda 11 oyuncu çeşitli nedenlerle yer almadı.

28.01.2020  15:11 - Güncelleme: 28.01.2020  15:11

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Şenol Fidan yönetimindeki antrenmana, hasta olan Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, 20'lik dişi çekilen Georges N'Koudou, alt adalesinden sorun yaşayan Burak Yılmaz, tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic katılmadı.

Depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası sebebiyle Elazığ'a giden Umut Nayir ile milli takımlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler de antrenmanda yer almadı.

Diğer futbolcular pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.