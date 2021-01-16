İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
Spor

Beşiktaş: 111 - Galatasaray: 122

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez birbirine rakip olacak.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 12:32 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:32
ABONE OL

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-GS)
08.05.2016 Türk Telekom Lig 1-0
13.08.2016 Konya BŞB TFF Süper Kupa 1-1 (Pen.0-3)
24.09.2016 Vodafone Park Lig 2-2
27.02.2017 Türk Telekom Lig 1-0
02.12.2017 Vodafone Park Lig 3-0
29.04.2018 Türk Telekom Lig 0-2
02.12.2018 Vodafone Park Lig 1-0
05.05.2019 Türk Telekom Lig 0-2

27.10.2019 Vodafone Park Lig 1-0
15.03.2020 Türk Telekom Lig 0-0

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.