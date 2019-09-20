20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7075
  • 6,3116
  • 275.213
  • 100629
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş 13 günde 4 maça çıkacak

Beşiktaş'ı önümüzdeki haftalarda Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zorlu bir fikstür bekliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ı önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür bekliyor.
 
Ligde Rizespor beraberliği sonrası Gazişehir'e yenilen, Avrupa'ya ise Bratislava mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu hafta Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-Beyazlılar ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
 
Beşiktaş, içeride Wolverhampton ile oynadıktan sonra ligde lider Alanyaspor'u ağırlayarak milli araya girecek.
 
13 gün içerisinde Beşiktaş, zorlu 4 maça çıkacak.
 
23 Eylül: Başakşehir
29 Eylül: Trabzonspor (D)
3 Ekim: Wolverhampton
6 Ekim: Alanyaspor

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

S-400'ler ne zaman hazır olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı

S-400'ler ne zaman hazır olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

466 milyon yıllık gizem çözüldü!

466 milyon yıllık gizem çözüldü!

Ali Koç derbide tribünde olabilecek mi?

Ali Koç derbide tribünde olabilecek mi?

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu! Savaş alanını genişletecek

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu! Savaş alanını genişletecek

Leyla'nın ölümüyle ilgili davada akıl almaz gerçek

Leyla'nın ölümüyle ilgili davada akıl almaz gerçek

Dikkat! 440 bin aboneye son uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

Dikkat! 440 bin aboneye son uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

İş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı: Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak!

İş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı: Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak!
 

POPÜLER HABERLER

15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak boğdu

15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak boğdu

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

İstanbul'u böyle selamladılar... TEKNOFEST'te nefes kesen anlara bir de böyle bakın!

İstanbul'u böyle selamladılar... TEKNOFEST'te nefes kesen anlara bir de böyle bakın!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA