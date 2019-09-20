Beşiktaş 13 günde 4 maça çıkacak
Beşiktaş'ı önümüzdeki haftalarda Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zorlu bir fikstür bekliyor.
Beşiktaş'ı önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür bekliyor.
Ligde Rizespor beraberliği sonrası Gazişehir'e yenilen, Avrupa'ya ise Bratislava mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu hafta Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-Beyazlılar ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş, içeride Wolverhampton ile oynadıktan sonra ligde lider Alanyaspor'u ağırlayarak milli araya girecek.
13 gün içerisinde Beşiktaş, zorlu 4 maça çıkacak.
23 Eylül: Başakşehir
29 Eylül: Trabzonspor (D)
3 Ekim: Wolverhampton
6 Ekim: Alanyaspor
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.