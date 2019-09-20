Beşiktaş'ı önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür bekliyor.

Ligde Rizespor beraberliği sonrası Gazişehir'e yenilen, Avrupa'ya ise Bratislava mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu hafta Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-Beyazlılar ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş, içeride Wolverhampton ile oynadıktan sonra ligde lider Alanyaspor'u ağırlayarak milli araya girecek.

13 gün içerisinde Beşiktaş, zorlu 4 maça çıkacak.

23 Eylül: Başakşehir

29 Eylül: Trabzonspor (D)

3 Ekim: Wolverhampton

6 Ekim: Alanyaspor