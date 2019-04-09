Beşiktaş 206 milyon TL zarar açıkladı!

1 Haziran 2018 - 28 Şubat 2019 dönemine ait faaliyet raporlarında kulübün hasılatının önceki döneme göre azaldığı belirtilirken, net dönem zararının 206.359.830 TL olduğu duyuruldu.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde 1 Haziran 2018 - 28 Şubat 2019 dönemine ait hasılatın 526.526.155 TL olarak gerçekleştirildiği duyurulurken, bu hasılatın önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22 azaldığı, satışların maliyetinin ise %10 arttığı duyuruldu.

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

01.06.2018 – 28.02.2019 dönemi hasılatımız 526.526.155 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22 azalırken, satışların maliyeti %10 düzeyinde artmıştır. Esas faaliyet gelir / gider içerisindeki 31.622.042 TL tutarındaki negatif kur etkisi ile 51.024.323 TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri ise 148.650.713 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 206.359.830 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir.