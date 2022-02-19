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Spor

Beşiktaş 3 maç aradan sonra galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'in 26. haftasında evinde konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maç sonra kazanırken yenilmezlik serisini 7'ye çıkardı.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 22:02 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 22:02
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibi karşısında etkisiz kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda kurduğu baskının ardından 64. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Beşiktaş yine üst üste pozisyon yakalamasına rağmen ikinci golü bulamadı.

Rakibinin uzatma dakikalarındaki baskısı altında zorlanan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 41'e yükselti.

3 MAÇ SONRA KAZANDI

Beşiktaş, ligde 3 maç sonra galibiyet alabildi.

Ligin 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki lig maçlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor maçlarını 1-1, Fraport TAV Antalyaspor maçını ise 0-0 beraberlikle tamamlamıştı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı.

Ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, son 7 maçta ise 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan elde etti.

GOL ATTIĞI SON 5 MAÇTA BİRER KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Ligdeki son 6 maçın beşinde gol bulan Beşiktaş, yine tek golle bir karşılaşmayı tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında gol atma başarısı gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ve Altay maçlarında ise birer gol bulabildi.

VİDA BU SEZON İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Siyah-beyazlı takımı 64. dakikada 1-0 öne geçiren Domagoj Vida bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş formasıyla son golünü geçen sezonun son haftasında Göztepe ile 15 Mayıs 2021'de oynanan maçta atan Vida, 9 ay sonra fileleri havalandırdı.

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