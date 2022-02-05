Beşiktaş: 34 - Antalyaspor: 6

AA 5 Şubat 2022 Cumartesi 12:01 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 12:01

Beşiktaş ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 51 lig karşılaşmasının 34'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 110 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 47 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, deplasmanda 2-0 geriden gelerek rakibini 3-2 mağlup etti.

İSTANBUL'DAKİ SON 3 MAÇTA KAZANAMADI

Beşiktaş, evindeki son 3 maçta rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

Akdeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olmuştu. 2019-2020'de rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş, geçen sezonki iç saha mücadelesinde ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş rakibini İstanbul'da son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 yenmişti.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a son 3 maçta üstünlük sağlayamasa da İstanbul'daki karşılaşmalarda rakibine büyük üstünlük kurmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 25 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 50 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.