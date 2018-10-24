Beşiktaş; Roco, Love, Larin ve Adriano ile yollarını ayırıyor

Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, radikal bir karar daha aldı. Yönetim öncelikle takımdan gönderilecek isimlere yoğunlaşırken 4 isim ile yolların ayrılması planlanıyor. Yönetim performansından memnun olmadığı Vagner Love, Larin ve Roco'yu göndermek için kolları sıvadı. Bu futbolcular öncelikle bonservisleriyle verilecek. Ancak bu başarılamazsa o takdirde futbolcuların kiralanması gündeme gelecek.

ADRİANO GÖZDEN ÇIKARILDI

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Adriano için Japon kulübü Vissel Kobe'nin yaptığı teklifi değerlendirecek. Siyah- Beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldızı büyük olasılıkla satarak para kazanmak istediği öğrenildi. Adriano'nun da Japonya'ya gitmek istediği ve devre arasını beklediği öne sürüldü.