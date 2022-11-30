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Spor

Beşiktaş 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, futbol altyapısında forma giyen Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Enes Cinemre ile profesyonel sözleşme imzaladı.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
Beşiktaş 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan 15 yaşındaki isimlerden hücum oyuncusu Mustafa Erhan ile orta saha oyuncusu Enes, 16 yaşındaki kaleci Emir ve 18 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Selver'in, imzalanan sözleşmelerle 2025-2026 sezonu sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz; gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde sürdüren, 9 Şubat 2004 doğumlu savunma oyuncumuz Burak Selver Yıldız, 16 Ocak 2006 doğumlu kalecimiz Emir Yaşar, 22 Nisan 2007 doğumlu hücum oyuncumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 23 Temmuz 2007 doğumlu orta saha oyuncumuz Enes Cinemre ile profesyonel sözleşme imzaladı. Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Enes Cinemre, 2025-26 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyecekler. Futbol Akademimizden yetişen, gelecekte Beşiktaşımıza ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Enes Cinemre'ye yeni dönemde başarılar dileriz."
  • Beşiktaş
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  • Emir Yaşar
  • Mustafa Erhan Hekimoğlu
  • Enes Cinemre

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