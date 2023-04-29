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Spor

Beşiktaş: 4 - Galatasaray: 5

Beşiktaş derbide 353. kez Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasında oynanan son on maçta galibiyet sayılarında Galatasaray'ın Beşiktaş'a 5-4'lük üstünlüğü bulunuyor.

29 Nisan 2023 Cumartesi 10:04 - Güncelleme:
Beşiktaş: 4 - Galatasaray: 5
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Beşiktaş ile Galatasaray 353. kez karşı karşıya geliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan son 10 lig karşılaşmasında Galatasaray 5 kez sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

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