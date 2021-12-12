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Spor

Beşiktaş, 5 maç sonra galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş, 5 maçlık aradan sonra galibiyet hasretine son verdi.

12 Aralık 2021 Pazar 21:49 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 21:49
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından zorlu lig maçında sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, iki kez geriye düştüğü maçta son bölümde bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı.

Maçın 71. dakikasında 2-1 geriye düşen Beşiktaş 84 ve 90 dakikalarda Batshuayi, 90+6. dakikada ise Güven Yalçın ile bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

5 MAÇ SONRA KAZANDI

Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galibiyet elde edebildi.

Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip sonraki 5. maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle bir puan alabilmişti.

Süper Lig'de 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 24'e yükseltti.

Ligde yedinci kez mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

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