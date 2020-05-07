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Spor

Beşiktaş 6 kişiyle çalıştı

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

IHA07 Mayıs 2020 Perşembe 15:34 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 15:34
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Beşiktaş, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon çalışmasında; Burak Yılmaz, Umut Nayir, Domagoj Vida, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran yer aldı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlılar; açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmaları yaptı. Futbolcu grubu, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına, yarın saat 12.00 ve 15.00’te iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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