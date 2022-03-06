Beşiktaş: 8 - Başakşehir: 9

AA 6 Mart 2022 Pazar 10:54 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 10:54

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 31. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 30 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 4 MAÇ 3-2'LİK SKORLARLA TAMAMLANDI

İki takım arasında oynanan son 4 maç 3-2'lik skorlarla tamamlandı.

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Medipol Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlı ekibi 3-2 yendi.

Siyah-beyazlı ekibin 39 golüne, Medipol Başakşehir 40 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 27 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8, Beşiktaş ise 7 kez kazandı.

Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. İki ekip de ligde 37'şer gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ 13 MAÇTA 5 GALİBİYET ALABİLDİ

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 13 lig maçında 5 galibiyet alabildi.

Evinde rakibiyle 6 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iki kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 9 karşılaşmada ise rakibini 3 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi.

İç sahada rakibine 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan lig maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 3-2 üstünlük kurdu.

KUPADA 3 MAÇ

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu.

İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.