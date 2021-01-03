Beşiktaş 81 hafta sonra liderliğe yükseldi

AA 03 Ocak 2021 Pazar 23:09 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 23:09

Maçın ilk yarısında bir penaltı kazanan ama bunu Bernard Mensah ile değerlendiremeyen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bir kez daha bulduğu bu şansı Georges-Kevin N'Koudou ile iyi değerlendirdi ve 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında Ajdin Hasic ile bir gol daha bulan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde 10. galibiyetini alan ve 31 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, liderliğe yükseldi.

81 HAFTA SONRA LİDERLİĞE YÜKSELDİ



Beşiktaş, 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonun 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 19 Ağustos 2018'de 3-1 yenerek zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 81 hafta sonra bir kez daha bunu gerçekleştirdi.

GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI



Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

KALESİNİ GOLE KAPADI



Sezona kötü savunma performansıyla başlayan Beşiktaş, son haftalarda ise başarılı defansıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekip, ligde gol yememe serisini de 4 maça çıkardı. Aytemiz Alanyaspor'un 2 golüne engel olamayan Beşiktaş, ardından oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.

HASİC'İN İLK GOL SEVİNCİ



Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kayserispor karşısında yaşadı.

Bu sezon 5 lig maçında süre alan Hasic, 90+7. dakikada fileleri havalandırdı.