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Spor

Beşiktaş: 9 - Ankaragücü: 3

Beşiktaş - Ankaragücü rekabetinde 15. Türkiye Kupası maçı yarın oynanacak. İki takım arasında kupada geride kalan 14 müsabakada Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne karşı galibiyet sayılarında 9-3 üstünlüğü bulunuyor.

IHA17 Ocak 2023 Salı 11:29 - Güncelleme:
Beşiktaş: 9 - Ankaragücü: 3
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Müsabakanın hazırlıklarını bugün tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek olan siyah-beyazlılarda hedef, Ankara deplasmanından galip gelerek kupada çeyrek finale kalmak.

ANKARAGÜCÜ İLE KUPADA 15. RANDEVU

İki ekip, 86 yıllık geçmişe sahip rekabette Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 9'a 3 galibiyet üstünlüğü bulunan kupa maçlarında 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 16 gol kaydederken, kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan son mücadelede Kara Kartal, Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

SARPER BARIŞ SAKA DÜDÜK ÇALACAK

Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 17.45'te başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.

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