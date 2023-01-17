Beşiktaş: 9 - Ankaragücü: 3

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Müsabakanın hazırlıklarını bugün tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek olan siyah-beyazlılarda hedef, Ankara deplasmanından galip gelerek kupada çeyrek finale kalmak.
İki ekip, 86 yıllık geçmişe sahip rekabette Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 9'a 3 galibiyet üstünlüğü bulunan kupa maçlarında 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 16 gol kaydederken, kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan son mücadelede Kara Kartal, Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-2'lik skorla mağlup etmişti.
Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 17.45'te başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.