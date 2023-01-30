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Spor

Beşiktaş: 9 - Karagümrük: 2

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Karagümrük ile ligde 14. kez rakip olacak. Siyah-beyazlıların geride kalan 13 müsabakada 9'a 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

IHA30 Ocak 2023 Pazartesi 10:07 - Güncelleme:
Beşiktaş: 9 - Karagümrük: 2
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası topladığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor. Karagümrük ise 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgiyle elde 22 puanla 10. basamakta bulunuyor.

LİGDE 14. RANDEVU

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2'sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulan Ghezzal, Salih Uçan ve Josef de Souza, Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta, Fatih Karagümrük maçı öncesi 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşılaşmasında sahadaki yerlerini alamayacak.

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