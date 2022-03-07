Beşiktaş 9 maçtır yenilmiyor

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 22:57 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:57

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kalan Beşiktaş, puanını 45'e yükseltti.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, 54. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Kalan bölümde iki takım da pozisyon bulmakta zorlanırken mücadele, 2-2 sona erdi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI



Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında elde ettiği beraberlikle ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Ligde son mağlubiyetini 19. haftada İttifak Holding Konyaspor deplasmanında yaşayan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 9 lig mücadelesinde 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Bu süreçte Gaziantep FK (1-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Altay (1-0) ve Demir Grup Sivasspor (3-2) maçlarını kazanan siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Adana Demirspor (1-1) müsabakalarını 1 puanla tamamladı. Evinde Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 9 maçta 17 puan elde etti.



BEŞİKTAŞ İLK YARIYI 10 KİŞİ TAMAMLADI



Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Welinton Souza, ilk yarının uzatma dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı.



Karşılaşmanın 45+2. dakikasında tedavisi yapılan ve değişikliğine karar verilen Brezilyalı futbolcunun oyundan çıkmasının ardından teknik direktör Önder Karaveli, Necip Uysal'ı oyuna almak üzereyken kararından vazgeçti ve siyah-beyazlı ekibin 10 kişi devam ettiği bölümde Medipol Başakşehir, Okaka ile skoru 2-1 yapan golü kaydetti.

Golün ardından santra yapılmadan ilk yarı sona erdi. Siyah-beyazlılarda oyuncu değişikliği ise 46. dakikada Necip Uysal'ın Welinton'ın yerine oyuna girmesiyle gerçekleşti.



GÜVEN YALÇIN 11 HAFTA SONRA LİGDE GOL ATTI



Karşılaşmanın 41. dakikasında attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren Güven Yalçın, ligde 11 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Bu sezon 5. golünü atan Güven Yalçın; Altay, Demir Grup Sivasspor (2) ve Yukatel Kayserispor'dan sonra Medipol Başakşehir filelerini de havalandırmayı başardı.



KENAN KARAMAN GOLLE TANIŞTI



Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Kenan Karaman, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Medipol Başakşehir karşısında kaydetti.

Siyah-beyazlı futbolseverlerin en çok eleştirdiği isimler arasında yer alan Kenan Karaman, golün ardından takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı.

Maçın 54. dakikasında Ghezzal'ın direkten dönen topunu boş kaleye göndererek skoru 2-2 yapan Kenan Karaman, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 25 karşılaşmada şans buldu.