Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı’yla anlaştığını resmen açıkladı.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz.”
Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı. Şimdi #AvZamanı 🦅 pic.twitter.com/9NXY12trV3— Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Haziran 2019
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.