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Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı’yla anlaştığını resmen açıkladı.

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Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz.”

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