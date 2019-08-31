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Beşiktaş, Aboubakar ve Okaka'yı bitirdi

Stefano Okaka ve Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan haber bekliyor. Maliyeti yüksek isim istemeyen başkan ve ince eleyip sık dokuyan Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın da raporu doğrultusunda bir karar verecek.

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Orta sahadaki eksiğini Elneny ile gideren Beşiktaş, gözünü forvet transferine çevirdi. Transferin biteceği 2 Eylül'e kadar temaslarını sürdürecek olan Beşiktaş yönetimi, düşük maliyetli bir oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.
 
Ekonomik olarak elinde fazla koz bulunmayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, transfer komitesine "Düşük maliyetli olursa olsun, yoksa transfer yapmayalım" talimatı verdi.
 
Kartal bu doğrultuda Watford'dan 30 yaşındaki Stefano Okaka ve eski futbolcusu 27 yaşındaki Vincent Aboubakar ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağladı.
 
İki futbolcu da Beşiktaş'tan imza için haber beklerken son kararı başkan Orman'ın vereceği ifade edildi. Öte yandan İtalyan basını 30 yaşındaki Felipe Caicedo'nun, Fransız basını ise Jean-Kevin Augustin'in, Beşiktaş'ın radarında olduğunu iddia etti.
 
(Sabah)

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