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Spor

Beşiktaş açıkladı! Fernando Santos bu akşam İstanbul'da

Beşiktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yeni teknik direktörü Fernando Sanches'in İstanbul'a geliş saatini duyurdu. Portekizli çalıştırıcı bu akşam saat 20.00'de İstanbul Havalimanı'nda olacak. İşte detaylar...

8 Ocak 2024 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
Beşiktaş açıkladı! Fernando Santos bu akşam İstanbul'da
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos 20.30'da İstanbul'da olacak ve salı günü saat 12.00'de basın toplantısı yapılacak.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos, yardımcıları ile birlikte bugün (pazartesi) saat 20.30'da İstanbul Havalimanı'nda olacak. Fernando Santos ve teknik ekibi için Başkanımız Hasan Arat'ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenlenecek. Törenin ardından Başkanımız Hasan Arat, Fernando Santos ve ekibine özel (basına kapalı) olarak Beşiktaş Müzesi'nde tarihimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verecek. İmza töreni, Beşiktaş JK Kurumsal Medyası tarafından Türkiye'ye ve yurt dışına Türkçe, İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak."

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