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Spor

Beşiktaş açıkladı! Valentin Rosier, Nice'e kiralandı

Beşiktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'in Nice'e kiralandığını duyurdu. İşte detaylar...

AA18 Ocak 2024 Perşembe 14:08 - Güncelleme:
Beşiktaş açıkladı! Valentin Rosier, Nice'e kiralandı
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Beşiktaş Kulübü, oyuncusu Valentin Rosier'nin satın alma opsiyonlu kiralık olarak Fransa'nın Nice ekibine kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC Nice Kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, OGC Nice Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023-2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC Nice Kulübü tarafından karşılanacaktır." denildi.

Valentin Rosier, 2020-2021 sezonunda katıldığı Beşiktaş'ta beğenilen bir performans ortaya koymuştu.

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