Beşiktaş Adam Marusic'in peşine düştü

Siyah-beyazlılarla ilgili bir iddia ortaya atıldı.Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği oyunculardan biri olan Adam Marusic için siyah beyazlı yetkililerin görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

Lazio'nun 26 yaşındaki Karadağ asıllı sağ kanat oyuncusu için kiralık formülü üzerinde duran Beşiktaş'a İtalyan ekibinin satış opsiyonlu kiralama konusunda ısrarlı olduğu da belirtiliyor.

KV Oostende takımından 6.5 milyon Avro'ya satın alınan genç oyuncunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fotospor'un haberine göre; Beklentilerin gerisinde kalan Adam Marusic'i İtalyan ekibinin gözden çıkardığı ülke basınında son zamanlarda sık sık dile getiriliyordu.

ADAM MARUSIC KİMDİR?

1992 doğumlu, 1.85 boyundaki karadağlı futbolcu. Sağ ayağını etkili kullanmakta olup iki kanatta da görev yapabiliyor.

2016/2017 sezonunda KV Oostende formasıyla 40 resmi maça çıkıp ortalama 87 dakika sahada kaldı; 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Karadağ Milli Futbol Takımı'nda da 9 maç oynadı.

FMarusic, bu sezon Serie A'da 11 maça çıktı ve 861 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu 2 Avrupa Ligi maçına çıktı ve 1 de gol attı.