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Spor

Beşiktaş - Adana Demirspor maçının Var hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanacak mücadelenin VAR hakemi belli oldu.

IHA29 Aralık 2022 Perşembe 13:56 - Güncelleme:
Beşiktaş - Adana Demirspor maçının Var hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Adana Demirspor müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Mücadelede VAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak. Öğretmenoğlu'na, AVAR'da Serkan Tokat eşlik edecek.

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşmış ve sahadan 1-1 beraberlik ile ayrılmıştı.

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