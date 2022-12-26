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Spor

Beşiktaş, Adana Demirspor mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 14:26 - Güncelleme:
Beşiktaş, Adana Demirspor mesaisine başladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK ile dün oynanan maçta forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş hafta sonu Gaziantep FK deplasmanına konuk olmuş ve sahadan 1-1'lik sonuç ile ayrılmıştı.

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