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Spor

Beşiktaş, Adana Demirspor mesaisine başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasını BAY geçip 35. haftasında evinde Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

IHA10 Mayıs 2023 Çarşamba 21:47 - Güncelleme:
Beşiktaş, Adana Demirspor mesaisine başladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasını BAY geçip 35. haftasında evinde Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, üç günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale maç ve dar alanda yapılan taktiksel maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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