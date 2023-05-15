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Spor

Beşiktaş, Adana Demirspor mesaisine başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 21:19 - Güncelleme:
Beşiktaş, Adana Demirspor mesaisine başladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale ve dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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