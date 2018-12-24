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Beşiktaş Ahmet Oğuz ile ilgileniyor

Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması nedeniyle sıkıntı yaşadığı sağ bek için de arayışlarına devam ediyor.

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Forvet transferinde Burak Yılmaz'a yoğunlaşan Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması nedeniyle sıkıntı yaşadığı sağ bek için de arayışlarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların bu bölgeye son adayı ise Gençlerbirliği'nin başarılı ismi Ahmet Oğuz.

Siyah-beyazlı idarecilerin önümüzdeki günlerde Başkent ekibinin yetkilileri ile masaya oturması bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 16 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ahmet Oğuz 2014 yılından bu yana Gençlerbirliği forması giyiyor.

(Sabah)

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