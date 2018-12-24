Beşiktaş Ahmet Oğuz ile ilgileniyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması nedeniyle sıkıntı yaşadığı sağ bek için de arayışlarına devam ediyor.
Forvet transferinde Burak Yılmaz'a yoğunlaşan Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması nedeniyle sıkıntı yaşadığı sağ bek için de arayışlarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların bu bölgeye son adayı ise Gençlerbirliği'nin başarılı ismi Ahmet Oğuz.
Siyah-beyazlı idarecilerin önümüzdeki günlerde Başkent ekibinin yetkilileri ile masaya oturması bekleniyor.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 16 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ahmet Oğuz 2014 yılından bu yana Gençlerbirliği forması giyiyor.
(Sabah)
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