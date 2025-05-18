Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı futbol takımı, Alanya deplasmanında Avrupa kupalarına katılım için mutlak 3 puan hedefliyor.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 16 kez sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, 10 beraberlik, 7 de yenilgi yaşadı ve topladığı 58 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise oynadığı 33 müsabakada toplamda 10 kez sahadan kazanarak ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi, 8 kez rakipleriyle puanları paylaşırken 15 maçta sahadan puansız ayrıldı ve 38 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada kendine yer buldu.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlıklarından, Gedson Fernandes'in ise anneannesinin vefatından dolayı Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlılarda takımla çalışmalara bu hafta başlayan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo, karşılaşmada forma giymek için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekleyecek.

Öte yandan uzun süredir takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov, bu müsabakada da forma giyemeyecek.

SİYAH-BEYAZLI TAKIMDA 4 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 4 oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

Kaleci Ersin Destanoğlu, forvetler Semih Kılıçsoy ile Ciro Immobile, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Söz konusu futbolcular, kart görmeleri durumunda gelecek hafta Çaykur Rizespor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Öte yandan, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen Emirhan Topçu da sarı kart ceza sınırında bulunan isimler arasında.

KALECİ MERT GÜNOK DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, sarı kart cezasını Adana Demirspor maçında tamamladı.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in forma vermesi durumunda tecrübeli kaleci, 1 maçlık aranın ardından Alanyaspor karşılaşamasında sahadaki yerini alacak.