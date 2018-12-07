Beşiktaş Alanyaspor karşısında seriyi bozmak istemiyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan siyah-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra deplasmanda Ankaragücü'ne 4-1 ve İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ayrıca ilk kez ligde üst üste üç galibiyete imza atacak.

Siyah-beyazlı takım, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

- 5 oyuncu sakat

Sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Caner Erkin kadroda yer almadı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş, 19 kişilik kafileye şu oyuncuları dahil etti:

Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Gary Medel, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Gökhan Töre, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.

- Aytemiz Alanyaspor ile maçlar

Süper Lig'de daha önce Aytemiz Alanyaspor ile 4 kez karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamını kazandı.

Ligin 2016-2017 sezonunda rakibiyle yaptığı iki maçı da 4-1'lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise sahadan 2-1 ve 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor'a 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

- Adriano sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Efecan, Fernandes, Maniatis, Ceyhun, Djalma, Campos, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven