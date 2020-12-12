Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını taktik çalışmayla tamamladı

DHA 12 Aralık 2020 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 14:27

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah sağanak altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşılaşması için saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya gidecek.