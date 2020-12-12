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Spor

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını taktik çalışmayla tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yapılan antrenmanla tamamladı.

DHA12 Aralık 2020 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 14:27
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah sağanak altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşılaşması için saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya gidecek.

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