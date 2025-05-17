Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.



Beşiktaş, bugün özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu da belli oldu.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain, takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Emirhan Topçu ile anneannesinin cenazesine giden Gedson Fernandes kadroda yer almadı.

Sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Elan Ricardo ve Ernest Muçi ise kadroda bulundu.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Rafa Silva, Joao Mario, Elan Ricardo, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi, Keny Arroyo