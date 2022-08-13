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Spor

Beşiktaş, Alanyaspor maçına 4 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Welinton Souza ve Cenk Tosun forma giyemeyecek.

AA13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:53 - Güncelleme:
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Saat 21.45'te Alanya Oba Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı maçı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı.

Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu.

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