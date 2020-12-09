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Spor

Beşiktaş, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

DHA09 Aralık 2020 Çarşamba 15:16 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 15:16
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Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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