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Spor

Beşiktaş, Alanyaspor mesaisine başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

AA17 Aralık 2024 Salı 17:39 - Güncelleme:
Beşiktaş, Alanyaspor mesaisine başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncuların ise ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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