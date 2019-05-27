28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,055
  • 6,7818
  • 250.46
  • 86.804
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Alfa Semedo için Benfica'ya kiralama teklifi yaptı

Bir yandan hoca arayan Beşiktaş diğer taraftan da yeni sezonun takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bunlardan biri de Benfica'nın genç futbolcusu Alfa Semedo. Bir süre önce gündeme gelen 21 yaşındaki ön libero için menajerler düzeyinde görüşme yapan siyah-beyazlıların, Portekiz ekibine kiralama teklifi sunduğu bildirildi.

Portekiz basınında da yer alan haberlerde Benfica'nın geçen sezon Espanyol'a kiraladığı 1.90 boyundaki oyuncuyu tekrar göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Yeni durağının Beşiktaş olabileceği vurgulandı.

(Fotomaç)

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

'Korkunç şeylerin olduğunu görmek istemeyiz, özellikle ben'

'Korkunç şeylerin olduğunu görmek istemeyiz, özellikle ben'

Kuzey Irak'ta PKK'ya ait hedefler vuruldu

Kuzey Irak'ta PKK'ya ait hedefler vuruldu

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Yerli güdümlü bombalarını başarıyla test ettiler

Yerli güdümlü bombalarını başarıyla test ettiler

Yer: Mersin... Gören inanamadı!

Yer: Mersin... Gören inanamadı!

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesi AK Parti’ye katıldılar

2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesi AK Parti’ye katıldılar
 

POPÜLER HABERLER

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

Peru'daki 8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

Peru'daki 8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

Time dergisi seçti! 2019'un en iyi dizileri

Time dergisi seçti! 2019'un en iyi dizileri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA