Beşiktaş, Alfa Semedo için Benfica'ya kiralama teklifi yaptı
Bir yandan hoca arayan Beşiktaş diğer taraftan da yeni sezonun takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Bunlardan biri de Benfica'nın genç futbolcusu Alfa Semedo. Bir süre önce gündeme gelen 21 yaşındaki ön libero için menajerler düzeyinde görüşme yapan siyah-beyazlıların, Portekiz ekibine kiralama teklifi sunduğu bildirildi.
Portekiz basınında da yer alan haberlerde Benfica'nın geçen sezon Espanyol'a kiraladığı 1.90 boyundaki oyuncuyu tekrar göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Yeni durağının Beşiktaş olabileceği vurgulandı.
(Fotomaç)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.