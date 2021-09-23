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Spor

Beşiktaş, Altay maçı için İzmir'de

Süper Lig'de 7'nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Altay'la karşılaşacak Beşiktaş, 16 kişilik kadrosuyla İzmir'e geldi.

DHA23 Eylül 2021 Perşembe 22:22 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:22
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Toplam 10 eksikle İzmir'e gelen siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Welinton, Vida, Teixeira, Batshuayi, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip kafilede yer almadı. Takımlarına destek vermek için Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Beşiktaşlı taraftarlar, "Siyah, beyaz, şampiyon Beşiktaş" tezahüratları yaptı.

Kamp yapacağı otele gitmek üzere havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş."

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Altay-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek.

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