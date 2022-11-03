İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2022 Perşembe / 9 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,62
  • EURO
    18,2184
  • ALTIN
    971.279
  • BIST100
    4111.38
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Altay'dan Eren Erdoğan'ın peşinde
Spor

Beşiktaş, Altay'dan Eren Erdoğan'ın peşinde

Altay'ın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Eren Erdoğan bu sezon gösterdiği başarılı performans sonrasında Beşiktaş'ın transfer radarına girdi.

DHA3 Kasım 2022 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
Beşiktaş, Altay'dan Eren Erdoğan'ın peşinde
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen genç kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ı Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ın takip ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Son olarak Sakaryaspor deplasmanında Paixao'ya asist yapan Eren'le Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun gelişimini takip eden Beşiktaş'ın sezon sonunda Altay'ın kapısını çalmayı planladığı ifade edildi.

İzmir ekibinde 2019 yılında profesyonel olan Eren Erdoğan, o sezon 1'inci Lig'de 1, kupada 2 maça çıktıktan sonra devre arasında 3'üncü Lig'de yer alan Fethiyespor'a kiralandı. Fethiye'de sadece 1 kez şans bulan Eren, 2020-21'de döndüğü Altay'da 1'inci Lig'de 14 karşılaşmada 3 gol atıp Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de 14 randevuda görev yapan genç futbolcu takımıyla küme düştükten sonra bu sezon 1'inci Lig'de 9 karşılaşmada 2 asistle oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.