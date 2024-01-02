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Spor

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in bonservisini belirledi

Beşiktaş, İtalyan ekiplerini peşine takan deneyimli oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in bonservisini belirledi.

Sabah2 Ocak 2024 Salı 09:05 - Güncelleme:
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in bonservisini belirledi
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Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Amir Hadziahmetovic, İtalyanlar'ın ilgi odağında.

Adı sezon başında da Çizme ekipleriyle anılan Boşnak futbolcu için Serie A'dan iki kulübün nabız yokladığı öğrenildi.

Bu takımlardan birinin Udinese olduğu belirtilirken, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun da İtalya seçeneğine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

BEKLENTİ 7 MİLYON EURO

Resmi teklifin gelmesi halinde Beşiktaş yönetimi, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya karşılık 7 milyon Euro bonservis talep edecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 27 karşılaşmada forma giyen Amir Hadziahmetovic, toplam 6 asist gerçekleştirdi.

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