  • Beşiktaş, Amir Murillo'nun son durumunu açıkladı
Spor

Beşiktaş, Amir Murillo'nun son durumunu açıkladı

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Amir Murillo'nun sağlık durumuna ilişkin Beşiktaş'tan açıklama geldi.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 00:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası Amir Murillo'nun sağlık durumuna ilişkin siyah beyazlı ekipten açıklama yapıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 41. dakikasında yüzüne aldığı darbe sonrası ikinci yarında müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Amir Murillo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır.

Amir Murillo, geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir."

