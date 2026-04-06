Beşiktaş, Amir Murillo'nun son durumunu açıkladı

Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası Amir Murillo'nun sağlık durumuna ilişkin siyah beyazlı ekipten açıklama yapıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 41. dakikasında yüzüne aldığı darbe sonrası ikinci yarında müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Amir Murillo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır.

Amir Murillo, geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir."