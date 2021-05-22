İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2021 Cumartesi / 10 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Anadolu Efes ile ''ya tamam ya devam'' maçında
Spor

Beşiktaş, Anadolu Efes ile ''ya tamam ya devam'' maçında

Beşiktaş Icrypex, play-off yarı final üçüncü maçında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.

AA22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:22 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:22
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Icrypex, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanacak serinin üçüncü karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak.

Üç galibiyete ulaşan tarafın tur atlayacağı seride 2-0 önde olan Anadolu Efes, maçı kazanması halinde finale yükselecek. Siyah-beyazlı takım, galip gelmesi durumunda 2 Haziran Çarşamba günü oynanacak 4. karşılaşmaya da ev sahipliği yapacak. Gerekmesi halinde 5. maç ise 4 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in sahasında oynanacak.

Anadolu Efes, evinde oynadığı ilk iki maçı 96-77 ve 104-86'lık skorlarla kazanmıştı.

Serinin kazananı, Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.