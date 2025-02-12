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Spor

Beşiktaş, Anadolu Efes karşısında yarı final biletini aldı

Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası play-off çeyrek finalinde karşılaştığı Anadolu Efes'i 85-80 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 23:30 - Güncelleme:
Beşiktaş, Anadolu Efes karşısında yarı final biletini aldı
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ING Türkiye Kupası play-off çeyrek final maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk etti.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 85-80 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi ve Mersinspor'un rakibi oldu.

Anadolu Efes ise turnuvaya veda eden takım oldu.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 5, Needham 3, Berk Uğurlu 4, Sleva 10, Terry 20, Allman 26, Plavsic 9, Yiğit Arslan 3, Morgan 5

Anadolu Efes: Nwora 21, Bryant 25, Thompson 3, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oturu 4, Beaubois, Smits 6, Dozier 5, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 19-20

Devre: 43-41

3. Periyot: 61-67

Beş faulle çıkanlar: 33.45 Sleva, 37.08 Needham (Beşiktaş Fibabanka), 39.39 Oturu (Anadolu Efes)

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