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Spor

Beşiktaş, Anderson Talisca transferi için Luis Castro'nun kararını bekliyor

Beşiktaş, Anderson Talisca için Al Nassr'a resmi teklif yaptı. Suudi Arabistan ekibi, transfer için son kararı kulübün Portekizli teknik adamı Luis Castro'ya bıraktı.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
Beşiktaş, Anderson Talisca transferi için Luis Castro'nun kararını bekliyor
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Anderson Talisca için Al Nassr'a resmi teklif yaptı. Suudi Arabistan ekibi, transfer için son kararı Portekizli teknik adam Luis Castro'ya bıraktı.

Beşiktaş, Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın transferi için Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörü Luis Castro'nun kararını bekliyor.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, eski yıldızı için Al Nassr'a teklifini sundu.

Al Nassr'ın ise Beşiktaş'tan gelen transfer teklifine yanıt vermediği ve 29 yaşındaki futbolcu için kararı teknik direktör Luis Castro'ya bıraktığı kaydedildi.

Castro'nun Talisca ile ilgili kararı için yönetimden süre istediği ifade edildi. Al Nassr'da şu anda Talisca için bir alternatif olmadığı, bu nedenle ayrılığın zor bir karar olduğu iddia edildi.

Anderson Talisca'nın Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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