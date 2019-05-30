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Beşiktaş, Andre Schürrle'nin peşine düştü

Geçmişte Gomez, Ernst, Münch, Kuntz ve Hilbert gibi isimlerden büyük fayda sağlayan Siyah-Beyazlılar, Babel’in boşluğunu doldurmak için Alman milli oyuncu Andre Schürrle’yi kadrosuna katmak istiyor. Schürrle için girişimler kısa sürede başlayacak.

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TEKNİK direktör sorununu çözmek için Abdullah Avcı’nın kulübüyle sözleşmesini sona erdirmesini bekleyen Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor. Siyah-Beyazlı yönetim, Ryan Babel'den doğan boşluğu doldurmak için Almanya seferine hazırlanıyor. Ljajic'le 4 yıllık imza atmaya hazırlanan Kartal, Premier Lig’de küme düşen Fulham’da forma giyen Andre Schürrle’yi kadrosuna katmayı hedefliyor.
 
24 MAÇTA 6 GOL ATTI
 
DAHA önce de gündeme gelen ancak şartların uymaması nedeniyle rafa kaldırılan Schürrle için bu kez koşullar transferi mümkün kılıyor. Borussia Dortmund tarafından gözden çıkarılan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu 400 bin euro kiralama ücreti karşılığında Fulham'da geçirdi. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki Alman milli oyuncuyu kadrosuna katarak kanatlardaki skor eksikliğini de gidermeyi hedefliyor.
 
KiRALIK TEKLiFi YAPILACAK
 
BEŞİKTAŞ, Borussia Dortmund ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Schürrle için ilk etapta kiralama teklifinde bulunacak. Alman ekibi, 2016 yılında 30 milyon euroya Wolfsburg’dan transfer ettiği oyuncuyu, uygun bir ücretle yeniden kiralamaya sıcak bakıyor.
 
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
 
FULHAM’DA kanatta oynamasına rağmen 24 maçta 6 gol üreten Schürrle, takımının küme düşmesine ise engel olamadı. Yıldız futbolcu, Brezilya’da gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası’nda şampiyonluk elde eden Alman Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Schürrle, Almanya’nın Arjantin ile oynadığı ve 1-0 kazandığı final karşılaşmasında, Götze’nin attığı gole asist yapmıştı. Schürrle’nin 1 Premier Lig ve 2 Bundesliga şampiyonluğu bulunuyor.
 
Güneş

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