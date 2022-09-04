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Spor

Beşiktaş, Ankaragücü maçı için Başkent'te

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi.

IHA4 Eylül 2022 Pazar 13:11 - Güncelleme:
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Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği, yaklaşık 1 saat süren yolculuk sonunda Ankara'ya ulaştı. Takım daha sonrasında havalimanından karayoluyla konaklayacağı otele geçti.

MKE Ankaragücü maçını kazanarak liderliğini korumak isteyen Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı. Süper Lig'de 5. hafta itibarıyla henüz galibiyeti bulunmayan ve ligdeki ilk galibiyetini almak isteyen MKE Ankaragücü'nde ise herhangi bir sakat oyuncu bulunmuyor.

Takımla birlikte Ankara'ya gelen Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Ankara deplasmanına geldik, inşallah güzel geçer. Kazanmak için geldik" diyerek takımın hazır olduğunu ve kazanmak istediklerini ifade etti.

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