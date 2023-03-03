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Spor

Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

IHA3 Mart 2023 Cuma 15:43 - Güncelleme:
Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda minyatür kale maç ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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