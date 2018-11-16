Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını 10 eksikle sürdürüyor

Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan, U-21 Takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz, A takımın antrenmanında yer aldılar.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 15:00'de İstanbulspor ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı özel maç ile devam edecek.